RISTORANTE GANDHI- UN CAPODANNO IN STILE BOLLYWOOD E UN MENÙ RICCHISSIMO

La stagione che sta per cominciare porta molte novità al Ristorante Gandhi, un angolo di India in pieno corso Regio Parco. Kumar Balwinder, che prima di approdare a Torino ha girato il mondo e propone una cucina fusion rivisitata, ha varato un nuovissimo menù invernale, con molti tipi di carne dal vitello al pollo passando per l’agnello. Ce n’è davvero per tutti i gusti, anche per i vegetariani. E in vista delle feste, a Natale pranzo a 25 euro (bevande escluse), mentre la sera della vigilia di Capodanno oltre alla cena anche uno spettacolo dal vivo in stile Bollywood (menù fisso a 60 euro). Due opportunità in più, solo su prenotazione.

Inoltre sottoscrivendo la ‘Membership Card’, assolutamente gratuita, tantissimi vantaggi a cominciare da uno sconto fisso del 20%. E ancora, il Ristorante Gandhi oltre a svolgere attività di catering effettua anche servizio a domicilio (consegna in tutta Torino) anche in questo caso con sconto, sempre, del 20%

Ristorante Gandhi, corso Regio Parco 24,Torino

Telefono: 011.2470643, 335.1252967

Orario: pranzo (da martedì a venerdì e la domenica) 12-14,30; cena 19-23.30.