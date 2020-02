RISTORANTE GIAPPONESE OSAKA- LA VERA CUCINA TRADIZIONALE E QUALITÀ GARANTITA PER UNA FESTA DAL SAPORE UNICO

Il primo ristorante giapponese a Torino (attivo dal 2005), la garanzia di avere in tavola materie prime di origine controllata, preparate secondo le ricette originali, adattate ai gusti moderni. Questo è tutti i giorni il Ristorante giapponese Osaka, in pieno Borgo San Paolo ma a due passi dalla Crocetta. Una ricerca fedele della qualità e del buon gusto, anche per la serata di San Valentino (con prenotazione obbligatoria). Per la Festa degli Innamorati non un menù speciale, ma la possibilità di scegliere tra le due proposte ‘All you can eat’, una da 23 euro bevande escluse e l’altra da 35 euro, più completa e con un calice di vino offerto dalla Casa.

Un menù che porta dritto in Giappone, con prelibatezze uniche come la tempura preparata rispettando alla lettera la tradizione giapponese per un fritto di pesce, crostacei, pollo e verdure croccante ma sempre leggero. In più la comodità di poterlo consumare quasi sotto casa.

Ristorante giapponese Osaka, via Rivalta, 23E Torino.

Telefono: 0113823439.

Orari: da lunedì a sabato 12-15, 19-23.