RISTORANTE INDIANO GANDHI – TUTTO IL MEGLIO DELLA CUCINA INDIANA PER UN MENÙ DA MILLE E UNA NOTTE

San Valentino sarà una giornata speciale al Ristorante Gandhi, il meglio della cucina indiana a Torino. Un menù esclusivo che si apre con l’Aperitivo Indiano aromatizzato alla rosa, prosegue con una frittura di verdure miste e patate, impanate con cuore di formaggio fuso con squisite decorazioni a forma di cuore accompagnate dai due pani tradizionali. Come primo, Fish Tikka e Harali chicken Tikka, bocconcini di pesce e di pollo marinati e cotti in forno tandoor o ancora Seek kabab (spiedini di agnello tritato aromatizzato) e un secondo a scelta tra Rogan josh (agnello in salsa al pomodoro spezie, delizia del Kashmir, Murgh Masala (bocconcini di pollo) e Jhinga Balciao (a base di gamberi) Come contorno il Dal Bhukhara, curry di fagioli neri in una salsa con riso Basmati Indiano, e dessert a scelta dalla carta compreso di liquore Alla Rosa. Tutto a 40 euro,

bevande escluse ). Gradita la prenotazione.

Ristorante Gandhi, corso Regio Parco 24,Torino

Telefono: 011.2470643.

Orario: da martedì a venerdì e la domenica 12-14,30, 19.30-23.30.

Sito: www.gandhitorino.it/