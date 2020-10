Ristorante Mano Po, vera cucina tradizionale filippina e sushi bar per un menù tutto da scoprire

Se non avete mai sentito parlare di adopo e halo halo, lumpia e lechon kawali o ancora towka’t baboy è il momento buono per scoprirli e gustarli. Sono tutte ricette tipiche della tradizione culinaria filippina che da poco più di un mese è sbarcata anche a Torino. Merito di Mano Po, ristorante filippino e sushi bar, a due passi dalla stazione di Porta Nuova e dal centro della città in corso Vittorio Emanuele II.

«Siamo il primo ristorante di cucina filippina a Torino, ma vogliamo che i nostri clienti la scoprano poco per volta – spiegano gli ideatori e proprietari – e per questo affianchiamo alla ricette tipiche anche il sushi che qui è molto più conosciuto». Solo a Mano Po potrete gustare adopo, costolette di maiale marinate nella soia (e non solo), lechon kawali che è pancetta di maiale croccante fritta, lumpia (involtini di carne con salsa agrodolce) e dolci come l’halo halo a base di ghiaccio tritato e latte condensato. Il locale è perfettamente attrezzato per rispettare tutte le norme legate alle disposizioni del Dpcm e propone la sera anche un menù ‘All you can eat‘ tutto da scoprire.

Ristorante filippino e sushi bar MANO PO, corso Vittorio Emanuele II 32/c, Torino. Telefono: 011385858. Orari: da lunedì a domenica 12-15, 19-23.