RISTORANTE PIZZERIA IL CAVALIERE- MULTICEREALI, L’ULTIMA NOVITÀ TRA LE PIZZE. E IL PESCE È SEMPRE FRESCHISSIMO

L’ultima novità nel forno de Il Cavaliere, il ristorante e pizzeria che da una decina d’anni è meta dei buongustai in piena Parella, è una pizza dall’impasto speciale. Pochissima farina 00 e tutto il resto è a base di farina ai multicereali con semi di lino, girasole e sesamo. Il risultato finale è un prodotto molto fragrante, ma più leggero e decisamente più digeribile, anche grazie alla lunga lievitazione dell’impasto. La pizzeria, al mattone e al tegamino, adesso con la novità dell’impasto ai multicereali ha allargato il menù con almeno tre o quattro proposte diverse la settimana.

Soltanto una delle moltissime proposte che Il Cavaliere porta in tavola. A farla da padrone è il pesce: ogni giorno ci sono arrivi di materia prima fresca e la pasta utilizzata è per la maggior parte artigianale, quella del pastificio Bolognese di Torino. La cucina propone tantissimi piatti che richiamano la nostra lunga tradizione mediterranea e lo fa rispettando le ricette originali, puntando sull’eccellenza dei prodotti e della manualità di chi li prepara. Come spiega Andrea, che qui è il padrone di casa, «qui da noi c’è tutto il meglio che offrono i nostri mari, a renderlo indimenticabile pensiamo noi. Ci pensiamo noi con proposte dello chef che cambiano quotidianamente in base alla disponibilità della materia prima. Ma i clienti trovano anche i piatti a base di carne e le proposte per i vegetariani.».

Il resto lo fa il locale, con la sua ampia sala, il maxischermo sul quale seguire anche le partite, la convivialità e il buonumore dello staff. E sono ancora aperte le prenotazioni per il pranzo di Natale (a 45 euro) e di Capodanno (a 75 euro).

Il Cavaliere, via Angelo Mosso 8 (nei pressi di piazza Massaua), Torino.

Telefono: 011.7732305

Orario: 12-14.30, 19-23.30 (aperti tutti i giorni).

Web: www.ilcavalieretorino.com