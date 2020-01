RISTORANTE PIZZERIA MAMMA ESTER- GUSTI E SAPORI CHE LASCIANO UN RICORDO INDELEBILE, GARANTISCE LO CHEF MICHELE

Questa storia è cominciata sette anni fa, ma arriva in realtà da molto lontano. Perché il Ristorante Pizzeria Mamma Ester di corso Rosselli, in piena Crocetta, è solo l’ultimo progetto messo in piedi da una famiglia che ha nella ristorazione la sua passione. Lo dice il nome, con il locale che è dedicato alla mamma dello chef Michele. E lo dice la sua lunga esperienza dietro i fornelli. Oltre cinquant’anni di cucina e ancora oggi la stessa voglia di rimettersi in gioco insieme alla sua famiglia. C’è la moglie Mina, perfetta padrona di casa in sala. Ci sono le figlie, Ester che cura soprattutto i dolci, e Ilenia. E c’è uno staff che lavora per far sentire i cliente sempre perfettamente a loro agio.

La cucina di Michele si rifà alla tradizione: «Ci sono diversi arrivi settimanali di pesce – spiega la signora Mina – anche perché mio cognato ha un ristorante a Noli e quindi abbiamo un contatto diretto con i pescatori della zona. Ecco perché siamo sicuri di portare in tavola prodotti di qualità». Lo racconta anche il menù, che affonda nelle origini ed è un gustoso giro d’Italia gastronomico. Come le zuppette di lenticchie o fagioli con i gamberi e le frittelle di bianchetti («ormai non le fa quasi più nessuno, ma sono buonissime»), i gamberi tartufati accompagnati da carciofi o asparagi a seconda della stagione, oltre al cinghiale o al baccalà con la polenta. Ma ci sono anche diversi piatti fuori menù, a seconda degli arrivi giornalieri. A pranzo, poi, menù a prezzo fisso gettonatissimo: con 10 euro un primo, un secondo, un contorno e vino o acqua. In più golose pizze come alternativa, ricche di sapori.

Ristorante Pizzeria Mamma Ester, corso Rosselli 83, Torino.

Telefono: 011.3185755, 388.1933499

Orario: 12-14, 19-23 tutti i giorni, lunedì 12-14.