Ristorante Pizzeria da Paolo – Cucina tradizionale e un tiramisù premiato

Sontuosi piatti a base di carne piemontesi e di pesce cucinati in maniere diverse, pasta fresca tutti i giorni, una cucina che attinge dal territorio ma è anche di respiro internazionale, dolci tutti di produzione propria a cominciare da un tiramisù da premio e pizze di vari gusti. Questo è il biglietto da visita del Ristorante Pizzeria da Paolo (e Gabriella) aperto qualche mese fa in via Bianzé 11/c a Torino. Una lunga esperienza alle spalle per entrambi, la voglia di rimettersi in gioco e un ambiente sempre frizzante.

Il locale apre dalle 12 alle 14.30 e dalle 19 alle 23 tutti i giorni tranne lunedì.