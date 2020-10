I risultati dei sondaggi di CronacaQui

CAIRO/TORINO CALCIO

Dopo i pessimi risultati il proprietario del Torino Cairo deve accettare di vendere la società ad un solido acquirente?

Scrivi “Vendi Sì” o “Vendi No” inviando un WhatsApp, un SMS o una mail: 348 1381945, redazione@cronacaqui.it

Vendi sì: 91,7%

Vendi no: 8,3%

ISOLE PEDONALI

Siete favorevoli o contrari alle pedonalizzazioni a macchia di leopardo in città? Come accade in via Vibò, corso Marconi, via San Francesco da Paola, via Principe Tommaso.

Scrivi “Favorevole” o “Contrario” inviando un WhatsApp, un SMS o una mail: 348 1381945, redazione@cronacaqui.it

Favorevoli: 16,6%

Contrari: 83,4%

ELEZIONI IN AMERICA

A pochi giorni dall’elezione del nuovo presidente, negli Stati Uniti domina ancora l’incertezza. Chi preferisci, Trump o Biden?

Scrivi “Trump” o “Biden” inviando un WhatsApp, un SMS o una mail: 348 1381945, redazione@cronacaqui.it

Trump: 68%

Biden: 32%

PIRLO

Il presidente Agnelli ha fatto bene ad assumere l’esordiente Pirlo al posto di trainer esperti come Guardiola, Mourinho, Allegri o altri come allenatore della Juventus?

Scrivi “Bene” o “Male” inviando un WhatsApp, un SMS o una mail: 348 1381945, redazione@cronacaqui.it

Bene: 57%

Male: 43%

PISTE CICLABILI

Molti nostri lettori vorrebbero chiudere le piste ciclabili di corso Francia, piazza Statuto, Corso Lecce e via Nizza, perché pericolose per i pedoni, gli automobilisti e gli stessi ciclisti.

Tu cosa ne pensi?

Scrivi “Sì chiusura” o “No chiusura” inviando un WhatsApp, un SMS o una mail: 348 1381945, redazione@cronacaqui.it

Sì chiusura: 53,4%

No chiusura: 46,6%

CANDIDATI SINDACO TORINO

Scrivi “Sindaco + il nome” inviando un WhatsApp, un SMS o una mail: 348 1381945 – redazione@cronacaqui.it

Risultati

Mino Giachino 9,1%

Chiara Appendino 8,8%

Guido Crosetto 8,4%

Paolo Damilano 7,2%

Massimo Giletti 7%

Mauro Salizzoni 5,6%

Francesco Vigliaturo 5,2%

Claudia Porchietto 5,2%

Stefano Lo Russo 4,8%

Osvaldo Napoli 3,5%

Gianna Pentenero 3,2%

Maurizio Marrone 3%

Gianluca Vignale 3%

Alessandro Meluzzi 2,8%

Daniele Moiso 2,3%

Piero Boretto 1,9%

Andrea Tronzano 1,7%

Fabio La Rosa 1,7%

Luca Bordon 1,7%

Raffaele Guarinillo 1,7%

Federica Scanderebech 1,7%

Manlio Collino 1,7%