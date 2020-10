I risultati dei sondaggi di CronacaQui

CAIRO/TORINO CALCIO

Dopo i pessimi risultati il proprietario del Torino Cairo deve accettare di vendere la società ad un solido acquirente?

Scrivi “Vendi Sì” o “Vendi No” inviando un WhatsApp, un SMS o una mail: 348 1381945, redazione@cronacaqui.it

Vendi sì: 93,5%

Vendi no: 6,5%

ISOLE PEDONALI

Siete favorevoli o contrari alle pedonalizzazioni a macchia di leopardo in città? Come accade in via Vibò, corso Marconi, via San Francesco da Paola, via Principe Tommaso.

Scrivi “Favorevole” o “Contrario” inviando un WhatsApp, un SMS o una mail: 348 1381945, redazione@cronacaqui.it

Favorevoli: 7,9%

Contrari: 92,1%

ELEZIONI IN AMERICA

A un mese dall’elezione del nuovo presidente, negli Stati Uniti domina ancora l’incertezza. Chi preferisci, Trump o Biden?

Scrivi “Trump” o “Biden” inviando un WhatsApp, un SMS o una mail: 348 1381945, redazione@cronacaqui.it

Trump: 53%

Biden: 47%

NOME CHE INIZIA CON “G”

Una nostra lettrice sta per dare alla luce una bambina. Ci ha chiesto di suggerirle un nome che inizi per “G” come il suo cognome. Che nome le consigli?

Suggeriscici il nome inviando un WhatsApp, un SMS o una mail: 348 1381945, redazione@cronacaqui.it

Giada: 21%

Gaia: 16%

Ginevra: 13%

PISTE CICLABILI

Molti nostri lettori vorrebbero chiudere le piste ciclabili di corso Francia, piazza Statuto, Corso Lecce e via Nizza, perché pericolose per i pedoni, gli automobilisti e gli stessi ciclisti.

Tu cosa ne pensi?

Scrivi “Sì chiusura” o “No chiusura” inviando un WhatsApp, un SMS o una mail: 348 1381945, redazione@cronacaqui.it

Sì chiusura: 59%

No chiusura: 41%