I risultati del primo torneo esport mondiale di PES 2019

Konami ha annunciato i risultati della seconda giornata del Campionato eFootball.Pro che si è disputata a Barcellona lo scorso weekend. La classifica del torneo vede in testa il Celtic Glasgow con sei punti e il Boavista ultimo in classifica a zero punti.

La seconda giornata del Campionato eFootball.Pro è stata caratterizzata dalle vittorie del Celtic Glasgow e dello Schalke 04, il derby francese tra il Nantes e il Monaco si è concluso invece con un pareggio. Il Celtic Glasgow, la squadra dove gioca ETTORITO97, ha mantenuto il primo posto in classifica generale e ha totalizzato ben otto gol in due partite.

La giornata è iniziata con i match tra Nantes e Monaco, il Nantes si è imposto nella prima partita e il Monaco nella seconda (2-1, 1-2, risultato complessivo 1-1). Nel secondo incontro il Celtic di ETTORITO97 e Ildistruttore-44 ha battuto il Boavista (5-1, 1-1, risultato complessivo 1-0). La giornata si è conclusa con il match tra lo Schalke 04 e il Barcelona. La squadra tedesca ha battuto i blaugrana grazie al risultato di 2-2 nella prima partita e alla vittoria per 3-2 nella seconda (risultato compressivo 1-0). GoooL ha realizzato ben quattro dei cinque gol segnati dallo Schalke 04 in questa giornata.

Sabato 23 febbraio si giocheranno le seguenti partite della terza giornata di campionato: Barcellona vs Celtic, Schalke 04 vs Nantes e Boavista vs AS Monaco.

Il Campionato eFootball.Pro League, che si disputa utilizzando il videogioco di KONAMI PES 2019, è il primo esclusivo torneo esport mondiale dedicato ai team calcistici professionistici. Alcuni dei più forti giocatori di PES 2019, tra cui il campione italiano di PES LEAGUE WORLD TOUR 2018: Ettorito, sono stati ingaggiati dai club per rappresentarli nel torneo.

La stagione del torneo durerà fino ad aprile 2019 e verrà disputata una giornata (composta da tre partite) di campionato ogni mese. I club che si qualificheranno nelle prime posizioni si qualificheranno per le finali di Barcellona che si giocheranno a maggio, le ultime tre squadre in classifica si scontreranno nel “Last Chance Group” per aggiudicarsi l’ultimo posto disponibile per le finali. I match di campionato si giocheranno negli Highvideo Studios di Barcellona.