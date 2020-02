Ritardi e cancellazioni: il giallo di un malore dietro lo stop ai treni

Alle sei di sera, il Napoli Centrale-Porta Nuova delle 14.20 non è ancora arrivato, il tabellone indica 245 minuti di ritardo, gli stessi del treno da Salerno del dopo pranzo. Non pervenuti il Roma Termini e altri sei convogli partiti dalla Campania. E non va meglio per quelli che da Torino vanno a sud, con viaggiatori che aspettano anche da 210 minuti, senza neppure essere sicuri che la locomotiva si accenda. E’ un altro effetto del coronavirus, che si ripercuote sui binari e taglia l’Italia in due. Con ritardi record e corse cancellate che Trenitalia spiega parlando di “controlli sanitari nella stazione di Casalpusterlengo”.

Controlli che, secondo alcune fonti, sarebbero stati disposti dopo che un operatore ha accusato un malore, con sintomi che hanno richiesto verifiche per escludere che sia stato contagiato dal coronavirus. L’uomo sarebbe un dirigente di movimento, la figura che controlla un determinato “tronco” della circolazione. E ieri sarebbero stati avviati test e bonifiche per escludere gli effetti di una eventuale contaminazione di altri soggetti che siano venuti a contatto con lui o siano passati nei locali.

