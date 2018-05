Riti vodoo via Skype, smantellata gang di sfruttatori di prostitute

Uno sciamano africano, intimidazioni continue, riti vodoo…e Skype. Tradizioni antichissime e nuove tecnologie si intrecciano nel mondo dello sfruttamento della prostituzione torinese. Un’indagine dei carabinieri ha consentito di smantellare una gang di nigeriani che tenevano in scacco un gruppo di ragazze, costrette a prostituirsi in strada.

Sono stati i militari della compagnia Oltre Dora a notificare un divieto di dimora e un obbligo di firma a due persone, la maman 31enne e un suo collaboratore di 22 anni, che facevano parte della gang. Proseguono le ricerche di altre due persone, pure considerate parte attive dell’organizzazione.

Il refrain della banda criminale era piuttosto noto: le giovani donne, provenienti dalla zona di Benin City, in Nigeria, venivano attirate in Italia con la promessa di un lavoro e pattuivano un prezzo di 30mila euro per entrare nel paese, attraverso un viaggio lungo e tribolato che passava per Tripoli e Napoli.

Una volta giunte a Torino, le ragazze venivano gettate in strada (tra lungo Stura Lazio e piazza Massaua) per ripianare il loro “debito”, private di documenti e minacciate da sciamani, santoni e altri personaggi, direttamente o via Skype.