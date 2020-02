Ritorna la processionaria killer. Un pericolo per cani e persone

E’ pericolosissima per i cani ma nemmeno l’uomo deve sottovalutarla. Il caldo anomalo di febbraio ha riportato in auge un tema tipicamente primaverile, quello della “processionaria”. Termine utilizzato per descrivere un curioso insetto della famiglia dei lepidotteri che mette a serio rischio la sopravvivenza dei pini e delle querce. E che allo stadio di bruco, prima che diventi falena, può essere mortale per gli amici a quattro zampe e pericoloso per le persone che lo toccano o che ne vengono, anche involontariamente, a contatto.

Dalle Vallette passando per Falchera, negli anni si sono moltiplicate le denunce. Seguite dalle paure di chi non sa cosa sia questo animale e quali danni possa provocare.

