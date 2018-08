Ritorna l’allarme cinghiali in collina. Famiglia sequestrata nella sua villa

Costretti in casa, per via dei cinghiali che assediano strade, case e giardini. Una situazione, purtroppo, piuttosto frequente a Moncalieri, soprattutto in quella che è la zona collinare. Sono diversi infatti i cittadini che ultimamente hanno denunciato la presenza dei fastidiosi ungulati non solo in strada, ma persino nei propri giardini privati. Solo negli ultimi giorni famiglie di cinghiali sono state avvistate in strada Castelvecchio, mentre una famigliola era stata notata a camminare davanti alle case nella borgata di Testona. E ora, una di queste “famiglie”, si è intrufolata anche in un giardino privato a Revigliasco. «Mi son trovata questi cinghiali nel giardino – racconta una cittadina, lamentandosi anche attraverso un post sui social network -. Ho provato a chiamare il 112 per cercare di risolvere il problema e anche la polizia municipale, che comunque avrebbe potuto fare poco perché è una abitazione privata». Il fatto è che questo tipo di animali, se trattati in maniera non consona e se spaventati, possono reagire in maniera violenta arrecando anche danni a cose e persone. E intanto il disagio, per chi vive la problematica, è enorme. «Ne ho otto in giardino – prosegue – e non posso nemmeno aprire le finestre…». Situazione che può diventare ulteriormente preoccupante se in casa vivono bambini o anziani, obbligati, in questo periodo di grandi caldi a vivere con la paura di aprire porte e finestre. Come si siano intrufolati gli animali nel giardino, è difficile da stabilire. «Potrebbero aver scavato sotto le recinzioni – spiega il sindaco Paolo Montagna -. Per noi il problema è annoso e si ripete sovente. L’unica cosa che possiamo fare, come comune, è quella di raccogliere le eventuali segnalazioni che devono essere presentate direttamente. Poi è nostra abitudine girare la domanda di intervento al servizio fauna della Città Metropolitana, che è l’ente deputato a intervenire». Nel frattempo però, l’assedio continua, nell’attesa che, magari, gli animali decidano di andarsene da soli con il rischio che vadano ad invadere altri giardini. Città Metropolitana vista la notevole presenza di queste bestie, ha redatto un programma annuale per il loro controllo, che analizza i dati relativi ai danni recati all’agricoltura e agli incidenti stradali. Ma in caso di assedio l’unica speranza sono vere e proprie battute di caccia.