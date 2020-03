Ritorna l’incubo dell’acqua nera: «Cittadini inascoltati da 2 anni»

L’incubo dell’acqua nera dai rubinetti delle case popolari di via Pietro Cossa finisce in consiglio comunale. Le numerose segnalazioni dei residenti del quartiere della borgata Frassati sono finite al centro di due interpellanze presentate dai consiglieri del gruppo di minoranza, Aldo Curatella e Federica Scanderebech. La prima rimarca il problema dei palazzoni Atc al confine con Vallette, la seconda porta in Sala Rossa un’altra segnalazione: quella dell’acqua gialla che nell’ultimo mese si è palesata tra Barriera di Milano e Regio Parco.

«In una Città che punta all’innovazione – ha spiegato Curatella -, non è accettabile che ai cittadini sia sottratto il diritto di avere acqua pulita potabile. Sono due anni che i cittadini di via Pietro Cossa 280 chiedono, inutilmente, soluzioni alla Città. Occorre creare un servizio di verifica dell’azione di Atc per garantire interventi rapidi e risolutivi». Le foto scattate a gennaio a casa di una inquilina mostrano, in effetti, quanto raccontato dai due consiglieri a Palazzo Civico.

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++