Ritorna l’incubo schiamazzi: «Noi ostaggio dei bivacchi»

Basta un Ponte, un weekend lungo e borgo San Paolo torna ostaggio dei suoi soliti incubi: gli schiamazzi e il degrado. Con le forze dell’ordine costrette a intervenire per placare le ire dei residenti, stufi di convivere con i disagi notturni. La vita delle famiglie di via Barge e via Di Nanni, infatti, si scontra da tempo con la “malamovida” di alcuni locali che restano aperti tutta la notte creando grattacapi ai più anziani.

Non siamo in piazza Santa Giulia, a Vanchiglietta, o in largo Saluzzo, a San Salvario, ma le polemiche, ormai da tempo, non mancano quando si tocca questo argomento. «Abbiamo raccolto di centinaia di firme nei mesi scorsi – raccontano i cittadini -. Dall’una alle sei del mattino è un via vai di ubriachi. E non mancano le risse e gli atti vandalici».

Un quadro preoccupante, nonostante i controlli che, va detto, non mancano mai. «Grazie a chi resta aperto a oltranza non riusciamo neanche a dormire» replicano dai palazzi della zona. E così chi non dorme scatta le foto dai balconi, prova a far sentire la sua voce. Dalle parti di zona San Paolo nessuno ha intenzione di alzare bandiera bianca. Ma i problemi, settimanalmente, non mancano. «Abbiamo portato avanti tante petizioni nel corso degli anni, ma senza risultato. Gli abitanti sono esausti ma la legge, purtroppo, tutela queste persone».

Quel che succede sul marciapiede, però, non è un problema del singolo locale. E così se qualcuno, in preda ai fumi dell’alcol, si diverte a devastare i bidoni della spazzatura o le auto, il problema passa tutto ai cittadini. «Vorremmo riuscire a dormire continuano gli autori della protesta -, visto che il giorno dopo noi andiamo a lavorare».