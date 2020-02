Ritorniamo a vivere

Riapriamo Torino. Ritroviamo la voglia di vivere, di sorridere al nostro prossimo, di fare colazione al bar, di andare a cena fuori, di fare acquisti che non siano la corsa disperata al supermercato per riempire il frigorifero come se si fosse in guerra. Saltiamo l’ostacolo di questo virus prima che ci precipiti in un’abulia pericolosa. E facciamolo tutti insieme con lo stimolo delle associazioni di categoria, i commercianti, gli imprenditori, gli artigiani, i sindacati per ridare fiato e sostanza al nostro territorio che in una settimana ha già bruciato milioni di euro. Sentivamo il dovere di lanciare questo appello con il nostro quotidiano e abbiamo trovato tanti alleati, magari prudenti di fronte al rischio di contagio, ma decisi a difendere la nostra economia, dai negozi alle imprese, ai servizi, alla cultura, al tempo libero. Nessuno di noi ha mai vissuto in una città con i cinema e i teatri chiusi, le messe vietate, le scuole sbarrate, le palestre deserte. E così ci siamo rintanati, abbiamo cancellato le piccole gratificazioni, come il caffè al bar, rimandato le cene con gli amici e persino i matrimoni. Oppure li abbiamo celebrati a porte chiuse, come il calcio che ha visto svuotarsi gli stadi. Ebbene, così non si può andare avanti. E dobbiamo tornare a valutare la situazione con freddezza, senza scivolare, anche inconsapevolmente, nel panico. A Torino, tanto per stare a casa nostra, e pure in provincia si registra un solo caso di infezione, gli altri allarmi sono caduti. Eppure sono state chiuse fabbriche, botteghe, negozi, mentre hanno cominciato a piovere, fino a diventare un diluvio, le disdette delle prenotazioni di chi aveva scelto Torino e il Piemonte per fare qualche giorno di vacanza. Vi recito qualche dato, solo per comprendere quanto grave sia la situazione causata da questo stallo: 25/30 mila presenze in meno nel turismo in una sola settimana con una perdita di quasi due milioni di euro; azzerata (100% in meno) l’attività di catering; dimezzati i ricavi dei taxi; perdite di oltre il 5% nel settore delle piccole industrie; crollato del 57% il settore dell’estetica e delle acconciature; dimezzati o quasi gli introiti di bar e ristoranti, a picco i negozi di abbigliamento. E poi, nel settore industriale, la debacle dell’automotive; mentre è quasi impossibile calcolare le perdite nelle roccaforti del food che è diventato il vero motore dell’accoglienza turistica. Uno scenario di guerra in cui fa sorridere il boom dell’amuchina (che un video che gira sui social definisce “l’oro trasparente”) e non aggiunge nulla il plus valore realizzato dai supermercati in questi giorni di paura. Dobbiamo tornare a vivere, ad essere solidali – come scrive la sindaca Appendino – e ad impegnarci tutti insieme per uscire da questo tunnel in cui si comincia ad intravvedere la luce. Riapriamo Torino, ma soprattutto le nostre menti, il che non vuol dire essere imprudenti o non rispettare le regole e le prescrizioni dettate dalla necessità di fare prevenzione. Riaprire Torino significa avere la schiena dritta e rispondere con un ritrovato attivismo a quelle voci che fanno immaginare scenari di sciacallaggio verso il nostro Paese e il Made in Italy, tesori che fanno gola ai grandi speculatori internazionali. E’ più semplice di quanto non si creda dirottare una disdetta verso una città d’arte in una capitale europea o una vacanza in Liguria verso le località della Costa Azzurra. Come un week end nelle Langhe con una gita in Borgogna. Tanto per citare alcuni esempi realmente accaduti. Torniamo a vivere, riapriamo la nostra Torino.

