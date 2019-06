Il ritorno di Samurai Shodown!

Ps4, Xbox One

La giornata odierna segna il tanto atteso ritorno su console di Samurai Shodown, il franchise precursore dei picchiaduro con combattimento all’arma bianca! Segnando la prima uscita della serie dal 2008, e ben 25 anni dal rilascio del gioco originale, Samurai Shodown torna con il suo caratteristico e originale approccio al combattimento incentrato sull’utilizzo delle armi. Questo nuovo “reboot” di Samurai Shodown al lancio presenta un roster di 13 tra i personaggi più amati dai fan – oltre a 3 new entry – diversi personaggi sbloccabili tramite Season Pass, una varietà di modalità di gioco competitive, e la peculiare e innovativa Modalità Dojo.

Oltre alla classica Modalità Battaglia Versus, Samurai Shodown offre una serie di altre modalità, dove i giocatori potranno affilare le proprie lame:

Modalità Allenamento: Qui i giocatori possono apprendere le basi del gioco grazie ad un accessibile tutorial, per poi affinare la loro tecnica nella modalità allenamento.

Qui i giocatori possono apprendere le basi del gioco grazie ad un accessibile tutorial, per poi affinare la loro tecnica nella modalità allenamento. Modalità Online: In questa modalità è possibile sfidare amici o sconosciuti online in una delle svariate modalità competitive online.

In questa modalità è possibile sfidare amici o sconosciuti online in una delle svariate modalità competitive online. Modalità Storia: I giocatori possono seguire le avventure di ogni singolo personaggio nel Giappone del 18esimo secolo, affrontando un nuovo pericolo che incombe sul paese

I giocatori possono seguire le avventure di ogni singolo personaggio nel Giappone del 18esimo secolo, affrontando un nuovo pericolo che incombe sul paese Modalità Battaglia: Qui si può trovare una varietà di sfide, tra cui le modalità Versus, Time Trial, Survival e Gauntlet. Coloro che cercano una vera sfida troveranno pane per i loro denti in queste modalità.

Qui si può trovare una varietà di sfide, tra cui le modalità Versus, Time Trial, Survival e Gauntlet. Coloro che cercano una vera sfida troveranno pane per i loro denti in queste modalità. Modalità Dojo: Dopo aver giocato un numero sufficiente di partite, i giocatori potranno competere contro il loro stesso fantasma o contro quello di altri giocatori, per poi condividere i dati del proprio fantasma online, sulle leaderboard.

È anche disponibile un Season Pass di Samurai Shodown che nei prossimi mesi introdurrà nuovi personaggi al roster. I fan che acquisteranno Samurai Shodown prima del 30 giugno, riceveranno il Season Pass gratuitamente! SNK ha inoltre annunciato la line-up completa dei personaggi DLC che usciranno con il Season Pass nel seguente ordine: Rimururu, Basara, Kazuki Kazama e Wan-Fu.

Infine, SNK è lieta di sottolineare come il costante impegno dedicato alla serie abbia portato all’inclusione di Samurai Shodown nell’Evolution Championship Series, l’evento esportivo più grande e più storico al mondo. EVO riunisce il meglio del meglio da tutto il mondo, in una stupefacente esibizione di abilità e divertimento, dove i fan si radunano per onorare lo spirito competitivo di questi titoli e incoronare un campione.