Il ritorno a scuola: a lezione al museo e classi nei teatri

Il Comune cerca spazi alternativi per le aule: «Il piano è far tornare tutti nei loro istituti»

Teatri, musei e sale di associazioni culturali per garantire il distanziamento sociale tra gli studenti a settembre. Il ritorno in classe è imminente e da Palazzo Civico non vogliono farsi cogliere impreparati dal suono della prima campanella. Largo dunque ad auditorium e spazi polivalenti, anche se il piano A resta quello di «far rimanere i ragazzi nella propria scuola», come sottolinea l’assessore all’Istruzione Antonietta Di Martino.

Assessore, i genitori sono preoccupati per il ritorno tra i banchi dei loro figli. Che cosa sta facendo il Comune per arrivare pronti a settembre?

«In attesa delle linee guida nazionali, abbiamo portato avanti una mappatura di tutti gli edifici scolastici del primo ciclo e delle classi per capire qual è la situazione. Dopodiché, abbiamo iniziato a stilare una lista di nuovi spazi disponibili sul territorio».

