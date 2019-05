Ritorno a Torino per Berlusconi: applausi e qualche fischio

Il leader di Forza Italia in città per sostenere la candidatura di Alberto Cirio

Ritorno a Torino per Silvio Berlusconi. L’ex premier è arrivato in città a sostegno della candidatura di Alberto Cirio e ha fatto una passeggiata in centro in via Garibaldi, circondato da candidati del centrodestra e da alcuni militanti.

Applausi e qualche fischio per il leader di Forza Italia, anche a causa della lunga attesa prima del suo arrivo: circa 90 minuti dopo il previsto. Berlusconi non ha mancato di lanciare affondi durante il percorso ai suoi avversari politici e anche a qualche alleato.

Il leader politico, infatti, ha sottolineato come durante l’ultimo quinquennio di centrosinistra il Piemonte sia rimasto indietro rispetto a Lombardia e Veneto e che da quando al timone della Città di Torino c’è Chiara Appendino i passi indietro sono evidenti, con tanti negozi chiusi.