Gli automezzi sono stati notati e intercettati in tre zone distinte della città

Ritrovati dalla polizia tre autocarri rubati nelle scorse ore da una ditta di Leinì. Gli automezzi sono stati intercettati a Torino, il primo dagli agenti delle volanti in corso Vercelli, all’altezza del civico numero 440. Dagli accertamenti è emerso che i nottolini del mezzo pesante era stati forzati e il carico portato via.

Gli altri due autocarri, con evidenti danni alla carrozzeria ma con la merce perfettamente integra al loro interno, sono stati invece ritrovati in strada Vicinale delle Cascinette e in strada comunale di Bertolla. La polizia è al lavoro per cercare di risalire agli autori del triplice furto.