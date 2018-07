Ritrovato il corpo della sub torinese scomparsa sul relitto della Haven

E’ stato ritrovato a 80 metri di profondità il corpo di Ornella Bellagarda, la sub piemontese di 50 anni, originaria di Alpignano (Torino), dispersa da ieri durante la risalita dal sito di immersione sul relitto della petroliera Haven, al largo di Arenzano (Genova).

CADAVERE RITROVATO DAL ROV

Il cadavere è stato ritrovato dal Rov, il robottino subacqueo impiegato nelle ricerche. Nel primo pomeriggio, durante le operazioni di ricerca congiunte tra Guardia costiera e pompieri, è stata individuata la salma grazie al macchinario appartenente al corpo dei Vigili del Fuoco di Milano, che ha scandagliato il fondale. Sono ora in corso accertamenti di polizia giudiziaria sotto il coordinati dalla Procura della Repubblica di Genova.

SI INDAGA PER OMICIDIO COLPOSO

Il pubblico ministero Giuseppe Longo ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, a carico di ignoti. Il pm, che coordina le indagini della capitaneria di porto, ha disposto il sequestro dell’attrezzatura con cui la donna si era calata in acqua.