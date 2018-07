Ritrovato l’orgoglio

Torino sa essere sonnacchiosa, specie quando certe decisioni possono apparire complicate, come per esempio sgomberare le palazzine dell’ex Moi. Ma quando decidono, i nostri concittadini sanno fare quadrato. Anzi, la testuggine, come hanno insegnato i generali dell’antica Roma, per vincere una sfida. E quella delle Olimpiadi del 2026, al di là del fatto che l’evento costituisce.

Un’occasione imperdibile per le opportunità di business, del lavoro e del turismo, ha scatenato l’orgoglio e persino una coesione sociale e politica inaspettati. Così, dopo aver assistito salomonicamente alla battaglia personale della sindaca Chiara Appendino per fare approvare il progetto, una voce dopo l’altra si sono levate in favore della candidatura. Chiamparino in primis, ma poi anche Claudia Porchietto di Forza Italia, Maria Luisa Coppa presidente dell’Ascom, potente associazione dei commercianti, Dario Gallina parlando a nome degli industriali, il Politecnico e via discorrendo. Fino all’appello di ieri che mette insieme praticamente tutti i potentati cittadini, fondazioni bancarie comprese, con tanto di firme autorevoli. Torino, per farla breve, vuole le Olimpiadi del 2026. E le vuole alla faccia (chiedo scusa, ma è così) dei milanesi pigliatutto che forse hanno già dimenticato le “donazioni” governative per l’Expo e che adesso fanno il musetto perché non si sentono più tanto in pole position. Fingendo di dimenticare che qui, a meno di un’ora di auto dalla Mole, le montagne le abbiamo e sono formidabili (come già dimostrato) con sindaci capaci di rimboccarsi le maniche. Tutti uniti, per una volta, sotto la Mole, anche se non ci sfugge che il Coni vedrebbe bene altre soluzioni. Legga l’appello, presidente Malagò e ci dia credito. Non deluderemo.

[email protected]