Dramma nella notte a Riva di Chieri, in provincia di Torino. Un centauro di 40 anni è morto in seguito ad un tamponamento con un’auto.

L’uomo, a bordo del suo Suzuki, si è scontrato con un Alfa Romeo Giulietta. A bordo della macchina tre persone, ora in ospedale con ferite a Chieri con ferite lievi. Sul posto carabinieri e sanitari: in corso le indagini per scoprire la dinamica.