Riva di Chieri, Nosiglia dai lavoratori ex Embraco: “Siete stati illusi, continuate a lottare”

“Siete stati illusi con scelte e promesse virtuali che hanno imboccato vie false e prive di sbocchi positivi rispetto alle prospettive che sembravano aprirsi per dare serenità alle vostre famiglie e assicurare un futuro alla questa azienda”. Sono le parole dell’arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia, che, nel primo pomeriggio, si è recato a Riva di Chieri dai lavoratori della Ex Embraco, ora Ventures.

“Oggi sembra dunque ripetersi un copione già vissuto e riaprire una ferita che sembrava superata – ha detto Nosiglia -. Sono qui per dirvi di non abbattervi e continuare a lottare e

perseverare nella vostra unità e solidarietà, insieme perché sono certo che la giustizia e il bene alla fine vinceranno. Rinnovo quanto vi ha detto il Papa Francesco nell’udienza in piazza San Pietro: lottate e resistete insieme uniti senza stancarvi e senza scoraggiarvi”.

L’APPELLO A IMPRENDITORI E ISTITUZIONI

“Rivolgo un appello alla coscienza di chi ha in mano il futuro di questa azienda (sia le istituzioni governative, regionali e locali, sia i responsabili che ne sono i protagonisti) perché abbiano un sussulto di umanità e dignità per ricercare le vie più appropriate e concrete a trovare una soluzione questa volta stabile e sicura ai problemi che sono sul tappeto ed esigono la responsabilità di tutte le componenti politiche e sociali interessate. Niente è perduto se si vuole realmente affrontare e risolvere i problemi che pure sembrano grandi e difficili”.

“Serve chiamare alla responsabilità coloro che possono agire e utilizzare tutte le leve possibili, affinché il lavoro torni ad essere una concreta realizzazione e non un’attesa vana. Penso in primo luogo al mondo delle imprese. Non si possono utilizzare le risorse di un territorio (economiche e umane) pensando di depredarle e utilizzare fin che conviene. Sono certo però che nel nostro territorio torinese ci sono ancora molti imprenditori che sanno coniugare crescita dell’impresa con responsabilità sociale e che, forti di un’etica consolidata, possano sostenere le attività di questo sito produttivo inventando e ricercando strade nuove. Ma serve che chi ha gestito finora questa importante realtà industriale non si defili totalmente e favorisca l’avviarsi di processi nuovi con l’insediarsi di nuovi soggetti imprenditoriali. In secondo luogo rivolgo un appello alle istituzioni pubbliche (dal livello nazionale a quello territoriale): fate tutto il possibile per garantire un lavoro dignitoso e occasione di crescita per lo sviluppo di questo territorio!”.

“Mi auguro che il Natale, la festa più sentita per ogni famiglia, possa portare una nuova speranza e un futuro migliore”.