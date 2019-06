Lavoratori del magazzino Brico Self di Rivalta sul piede di guerra. L’azienda ha infatti deciso di chiudere la sede torinese e trasferire i 66 dipendenti a Roma.

Questa mattina (martedì 11 giugno) è andata in scena una manifestazione di protesta organizzata da Fisascat e Uiltucs: i lavoratori di Brico Self dicono no all’ipotesi Roma.