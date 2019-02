Rivalta contro il decreto Salvini: «L’aiuto ai migranti continuerà»

L’amministrazione comunale porterà avanti i progetti di inclusione che coinvolgono i migranti ospitati nel centro di accoglienza straordinaria del Dojrone. Nel rispetto delle leggi e nonostante le incertezze nate in seguito al decreto sicurezza di Salvini. Lo ha confermato il sindaco Nicola De Ruggiero che lunedì, durante una visita fatta al Cas insieme ad alcuni assessori e consiglieri comunali.

Dall’entrata in vigore del decreto la gestione dei migranti è diventata complessa e al tempo stesso fluida. In più, oggi, mancano indicazioni precise da parte della Prefettura. Per questo la volontà dell’amministrazione di Rivalta sarà quella di comprendere come potranno essere garantiti a queste persone i servizi essenziali come quelli sanitari e i diritti stabiliti dalla Costituzione. Nel novembre scorso il consiglio comunale aveva votato una mozione esprimendo netta contrarietà al decreto sicurezza. Posizione ribadita anche sabato scorso, durante la manifestazione “Italia che resiste”. «Siamo al fianco dei giovani migranti che vivono in prima persona questa difficile situazione, e della cooperativa Le Soleil che è chiamata a gestire la struttura nella massima incertezza. Sono persone che vivono a Rivalta e che non vogliamo siano isolati – spiega De Ruggiero -. Seguiamo gli sviluppi con i sindaci e gli avvocati dell’Asgi e siamo al fianco della Regione Piemonte che ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale per valutare una possibile illegittimità del Decreto». Per garantire la residenza ai richiedenti asilo, il Comune sta valutando le iniziative prese in altri comuni d’Italia in collaborazione con l’Anci. Nel contempo, proseguiranno i protocolli di intesa sul volontariato di restituzione, che vede i migranti coinvolti in progetti per la manutenzione del verde pubblico e dell’assistenza in biblioteca, senza dimenticare le attività del Cas che vedono impegnati molti volontari. Attualmente il Dojrone ospita 37 persone, che da due anni attendono risposta alle loro richieste di soggiorno. Gli ultimi quattro sono arrivati il 25 gennaio, dopo lo smantellamento del Cara di Castelnuovo di Porto, nel Lazio.