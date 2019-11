La vittima è stata trasportata in ospedale in prognosi riservata. I due erano entrambi pregiudicati

Tragica lite a Rivalta di Torino poche ore fa, intorno alle 20: un uomo ha accoltellato più volte suo fratello all’addome, con il quale conviveva in un appartamento della zona. I due erano entrambi pregiudicati.

L’autore è stato arrestato dai militari della stazione di Orbassano per tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale, mentre la vittima è in ospedale in prognosi riservata.