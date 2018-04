Rivalta scende in piazza, parla il sindaco: “Via il casello della tangenziale a Beinasco”

Una manifestazione di cittadini, guidati dal sindaco, per chiedere la chiusura del casello di Beinasco della tangenziale torinese, che avrebbe dei riflessi benefici su tutto il paese. Rivalta scende in piazza per una manifestazione pacifica nel quartiere di Pasta.

A farsi portavoce delle istanze dei cittadini è il sindaco Nicola De Ruggiero, presente al corteo assieme al consigliere regionale Andrea Appiano: “Credo sia arrivata l’ora di togliere il casello”, afferma il sindaco di Rivalta. “Pasta rischia di soffocare, nelle ore di punta il traffico raggiunge livelli insostenibili e l’inquinamento si innalza. Molti automobilisti per evitare di pagare il pedaggio raggiungono Torino attraverso la provinciale che passa per Pasta“.

Da parte di De Ruggiero una richiesta piuttosto semplice: “Null’altro che il rispetto degli impegni assunti da Ativa nel 2000, vale a dire l’immediata chiusura del casello”. Fino a metà maggio, intanto, una centralina Arpa registrerà i livelli di polveri sottili nella zona.