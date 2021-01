Rivalta, il sindaco de Ruggiero su Facebook: “Ho un tumore” [VIDEO]

L'annuncio del primo cittadino: "Ho iniziato subito la chemioterapia. Non ho le energie per 'girare', ma sono sicuro che ci vedremo presto da vicino"

“Cari e care rivaltesi, vi devo qualche parola sul mio attuale stato di salute. Ve lo devo per rispetto nei vostri confronti e perché c’è un principio di trasparenza da rispettare”.

Così il sindaco Nicola de Ruggiero in un video postato su Facebook: “Gli ultimi giorni di dicembre, di questo cattivo 2020, non sono stato bene. Mi è stato diagnosticato un tumore, fortunatamente non sono state trovate delle metastasi. Ho iniziato subito la chemioterapia che non mi sta dando particolari problemi – spiega -. Continuo a lavorare, sia pure a distanza, ma non ho le energie per ‘girare’. Sono sicuro che prestò andrà meglio e che ci vedremo presto da vicino”.