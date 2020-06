Rivarolo, auto in fondo alla scarpata: si teme per il proprietario, ma è in casa a dormire

Avventura dai contorni grotteschi e dal lieto fine nella notte per uomini e volontari di soccorso e per gli agenti delle forze dell’ordine, accorsi sulla Strada Statale 222 a Rivarolo per un incidente.

Intorno alle 2, infatti, sulla strada per Cicogno era stata avvistata un’auto in una scarpata. Dopo aver raggiunto faticosamente il mezzo, i soccorritori però all’interno non hanno trovato nessuno.

Il proprietario, infatti, individuato grazie alle informazioni relative all’autovettura precipitata in fondo alla scarpata, era a casa sua, a letto, e dormiva tranquillamente…anche se alticcio.