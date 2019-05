Paura alla scuola media: cadono calcinacci dal soffitto, ferita studentessa

Paura in mattinata nel Torinese: a Rivarolo, in una scuola media, una studentessa è stata ferita lievemente alla testa a causa della caduta di calcinacci dal controsoffitto di un aula dell’istituto.

VERIFICHE IN CORSO

Le condizioni della ragazza non preoccupano: la giovane è stata comunque portata al pronto soccorso per precauzione. Sono in corso invece le verifiche all’edificio da parte delle autorità, che cercheranno di capire le cause di questo crollo, accaduto in una delle zone più recentemente costruite della scuola.