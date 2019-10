Rivarolo-Pont Canavese, bus sostitutivi per tutta la giornata di giovedì 17 ottobre

Anche per l’intera giornata di domani, giovedì 17 ottobre, si andrà avanti con gli autobus sostitutivi per percorrere il tratto compreso tra le stazioni di Rivarolo e Pont Canavese della linea ferroviaria Sfm1.

Lo fa sapere il GTT attraverso la propria pagina Facebook, nel quale si specifica come nel corso della giornata saranno eseguiti nuovi rilievi nella zona di Valperga, interessata in mattinata da un incidente.

Un treno in transito ha centrato in pieno l’auto guidata da un 64enne che aveva abbattuto un passaggio in livello, trascinandola per alcuna metri fortunatamente senza gravi conseguenze. L’intera tratta ferroviaria, secondo quanto assicurato dal GTT, sarà ripristinata venerdì 18 ottobre.