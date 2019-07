Rivarolo, si vendica della fine della relazione facendo pipì sulla tomba della suocera

È stata lasciata dal compagno e da quel momento ha iniziato a compiere ritorsioni e atti vandalici, in particolar modo nei confronti della tomba della madre di lui, consapevole di ferirlo profondamente.

Una donna di 50 anni di Rivarolo, qualche giorno fa, è stata però incastrata dall’ex, con cui aveva avuto una relazione di pochi mesi, che l’ha filmata mentre compiva un gesto oltraggioso sulla lapide della suocera.

La 50enne, infatti, si è avvicinata alla tomba della donna, si è calata i pantaloni e ha fatto pipì sul marmo della lapide, per poi allontanarsi in tutta fretta. L’ex compagno, insospettito da precedenti atti vandalici e appostatosi in un punto nascosto, ha registrato tutto con il telefonino e ha consegnato il filmato ai carabinieri.

Ai militari, peraltro, l’uomo ha raccontato anche di subire da qualche tempo altri fastidi come il passaggio continuo dell’ex con la sua auto davanti alla sua abitazione. La donna è stata denunciata per atti persecutori e vilipendio di tomba.