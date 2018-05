«Rivedere il progetto della Torino-Lione». Accordo Lega e M5S

Chiamparino: «Danno enorme per il Piemonte». La Francia: «Se Italia la blocca deve rimborsare

Quello che mercoledì sembrava uno stop bello e buono, ieri è stato riveduto e corretto. Così nel contratto per la trattativa per la nascita del governo tra Movimento Cinque Stelle e Lega si legge: «Con riguardo alla linea ad alta velocità Torino-Lione ci impegniamo a ridiscuterne integralmente il progetto nell’applicazione dell’accordo tra Italia e Francia».

Insomma, un passo indietro rispetto allo stop ai lavori della Tav che era stato ventilato l’altro giorno e che aveva fatto andare su tutte le furie il presidente della Regione, Sergio Chiamparino e suscitato la reazione indignata del presidente degli Industriali del Piemonte ma anche dell’Unione europea.

Sulla carta, sempre che non avvengano altre correzioni in corso d’opera per mano di Matteo Salvini o Luigi Di Maio, resta una rinegoziazione da fare nell’ambito dell’accordo tra i due Stati.

