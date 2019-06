Rivincita a Giaveno. Tizzani e Giacone rivali dopo 5 anni

Fallite le trattative per un’alleanza con la Lega. I favori del pronostico per il sindaco uscente

Giaveno Carlo Giacone e Stefano Tizzani tornano a sfidarsi al ballottaggio dopo 5 anni. Si giocheranno la poltrona di sindaco con le liste che li hanno sostenuti al primo turno. Nessuno dei due ha chiuso un apparentamento ufficiale, malgrado le opportunità non mancassero. I candidati al primo turno erano ben 5, ma il bottino più appetibile ce l’aveva la Lega, finita nella bufera per aver “trattato” con entrambi: la sua candidata Antonella Grossi aveva collezionato un 12,81% che in ottica ballottaggio era utile sia al primo cittadino uscente Giacone, sia a Tizzani. Il primo infatti è avanti di 10 punti e, sulla carta, avrebbe staccato il rivale senza problemi, il secondo invece, avrebbe recuperato il distacco, mettendo addirittura la freccia per il sorpasso.

Fallite le prove di apparentamento, dunque, il primo cittadino uscente si ripresenta con il sostegno di “Giaveno Città per la Famiglia”, “Carlo Giacone Sindaco” e “Insieme per Giaveno”, mentre lo sfidante ha dalla sua “Udc-ProgettoGiaveno”, “Daniela Ruffino per Stefano Tizzani Sindaco”, “Stefano Tizzani sindaco per Giaveno”, “Cambiamo Giaveno” e “Giaveno Giovani”.

Quali sono alcune priorità se diventasse sindaco?

Giacone: «Intendo portare avanti il progetto “Rinascimento Urbano” nell’area dell’ex Anna Frank e realizzare il nuovo parcheggio in centro. Più a lungo termine, interventi su viabilità e sicurezza nelle borgate».

Tizzani: «In primis vogliamo ridurre la pressione fiscale portata ai massimi di legge, come nel caso dell’Imu, dal sindaco uscente. Inoltre vogliamo intervenire sulla viabilità, completando la circonvallazione per decongestionare il traffico, creare nuovi parcheggi e asfaltare dove è urgente».

Dopo gli abboccamenti con la Lega e le relative polemiche, un commento sulla vicenda dei mancati apparentamenti.

Giacone: «La nostra lista è civica, appoggiata da altre due liste civiche fin dall’inizio. Gli altri partiti hanno lasciato libertà di scelta, ma sono convinto che a livello locale molti potranno sostenermi, dato che ho dimostrato di essere aperto alle proposte, quando ragionevoli. Rimanere civici permette la collaborazione di persone anche di estrazione politica diversa, purché il loro obiettivo sia il bene di Giaveno».

Tizzani: «Per coerenza abbiamo scelto di correre da soli, senza scendere a compromessi con altre forze politiche. La nostra squadra è composta da elementi competenti e siamo gli unici ad avere individuato il vicesindaco nella figura di Alberto Portigliatti, conosciuto imprenditore, molto attivo anche nel sociale».

Perché bisogna votare per lei?

Giacone: «Sono la stessa persona di sempre, quella presente 7 giorni su 7 a seguire avvenimenti e risolvere problemi. Sono semplice, parlo con tutti, vivo la città, non ho ambizioni politiche di altro tipo. Le persone mi chiamano per nome perché mi fermo ad ascoltare»

Tizzani: «Sono nato a Giaveno e conosco bene il territorio. Dopo le esperienze da consigliere e da assessore, e grazie a quanto imparato nella mia professione di avvocato, sono convinto di essere pronto per ricoprire la carica da sindaco».