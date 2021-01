Rivoglio quella trippa

Nel secondo 900 la Goliardia italiana si è organizzata in Ordini maggiori e minori, indossando paramenti volutamente ampollosi, mantelli, piumaggi policromi e preziosi collari. L’intento era di sfottere chi quei paramenti li indossava (e li indossa tuttora) con assoluta serietà, anche in età avanzata. Parlo degli Ordini Cavallereschi, sia quelli storici che quelli inventati. Ma siccome quell’atmosfera di privilegio, quel senso di elitarietà, quello sfoggio di pergamene e costumi medioevali piacciono a tutti i ‘filistei’ (così i goliardi chiamano i non goliardi) sono nate e prosperano (non solo in Italia) centinaia di Confraternite e Ordini, debitamente paludati, che onorano di solito specialità gastronomiche e alcoliche. Alcuni scimmiottano anche le buffe denominazioni universitarie: al goliardico “Erotico et cencioso Ordine del Chiavaccio” di Prato risponde a Chivasso il filisteo “Grazioso Ordine delle scure lavandere”. E poi le Confraternite: del porcello, dei bigoli, del baccalà, del bagnèt, del capocollo, del cotechino, del gorgonzola, del radicchio rosso, del sambajon, della bagna caoda, eccetera. Solo della trippa ce n’è una ventina. Oggi fra esse mi sta a cuore quella di Moncalieri, perché promuove una specialità davvero unica in Italia: il salame di trippa. Una delizia introvabile nel resto della penisola. Un’esclusiva piemontese che m’inorgoglisce quasi come la bagna caoda. L’altro ieri è andato a fuoco l’unico stabilimento che la produceva, ed è subito scattata in rete una colletta per ricostruirlo. Spero anche che il titolare fosse ben assicurato contro gli incendi, perché lo voglio riattivato a tempo record. Già devo rinunciare alle piòle per il Covid, non toglietemi anche la trippa di Moncalieri.

