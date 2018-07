Traffico in tilt in tangenziale a causa di un incendio sviluppatosi a bordo di un camioncino che trasportava pallet in legno. E’ successo nel pomeriggio nei pressi dello svincolo Allamano, a Rivoli (To): completamente distrutto il mezzo.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme, la polizia stradale e i tecnici dell’Ativa. Forti i disagi sulla circolazione veicolare con code chilometriche soprattutto sulla tangenziale nord.