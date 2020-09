Tutto è bene quel che finisce bene. Mercoledì mattina la polizia è intervenuta in via Gobetti, a Rivoli (To), perché un cane stava creando problemi alla circolazione veicolare.

Dopo averlo salvato, gli agenti hanno portato l’animale in commissariato: attraverso il microchip hanno rintracciato il padrone, che lo stava cercando. ‘Fido’ era infatti scappato di casa. I due sono riusciti a ritrovarsi grazie all’intervento dei poliziotti.