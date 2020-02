Rivoli, capriolo resta intrappolato in un cancello [LE FOTO]

Soccorsa una giovane femmina di capriolo che era rimasta intrappolata in un cancello di una villetta di Strada San Giorgio, a Rivoli. L’intervento nel pomeriggio di oggi è stato effettuato dagli operatori faunistici del Canc (Centro animali non convenzionali) dell’Università di Torino e da un veterinario dell’Asl To 3.

L’animale ha riportato un’abrasione ai fianchi, un trauma addominale e uno alla zampa posteriore destra.

Il capriolo è stato soccorso e portato al Canc: la prognosi è riservata, sia per le lesioni subite che per lo stress patito.