Rivoli, colosso ferroviario cinese sceglie la Blue Engineering come centro di ricerca per l’Italia

La Via della Seta arriva a Torino. CRRC China Railway Rolling Stock Corporation, colosso ferroviario cinese nella produzione di treni e materiale rotabile con ricavi pari a 30 miliardi di euro e 180 mila addetti, consolida il suo rapporto con la Blue Engineering, selezionandola come centro di ricerca per l’Italia.

L’azienda piemontese con sede a Rivoli dal 1993 è specializzata in progettazione e ingegnerizzazione di veicoli aerospaziali, automobilistici, navali e ferroviari. Proprio le competenze acquisite in quest’ultimo settore hanno portato all’acquisizione della maggioranza del capitale, a fine 2016, da parte di CRRC Tangshan, CMC (China National Machinery Import & Export Corporation) e Genertec Italia.

L’ottima integrazione con i partner cinesi e le competenze multidisciplinari di BLUE Engineering nello sviluppo di sistemi di trasporto ferroviario, automotive, aerospaziale e navale – a cui si aggiunge una non comune filiera articolata sul territorio e la cooperazione con le Università – hanno convinto il partner CRRC a nominare Blue Engineering quale suo Centro di Ricerca in Italia.

Questa nomina darà una forte spinta allo sviluppo della società e le attese di crescita sono sia in termini di fatturato che occupazionale del 20% annuo, oltre a un’importante ricaduta sul territorio.

L’annuncio odierno arriva a soli tre mesi dalla storica visita di Stato del presidente cinese Xi Jinping, nella cui delegazione erano presenti rappresentanti di CRRC del Board di BLUE Engineering.

Di fatto, con questa nomina, Torino e il Piemonte potrebbero giocare un ruolo fondamentale nella costruzione della Via della Seta, con la possibilità di diventare un terminal italiano di primo livello del progetto “One Belt One Road”.

LA CERIMONIA.

Questa mattina si è svolta la cerimonia ufficiale di attribuzione a Blue Engineering del nuovo ruolo di Centro Ricerca per l’Italia, alla presenza di una delegazione dei vertici del gruppo cinese, guidata da Wang Jun, vice presidente di CRRC, e di rappresentanti dell’Ambasciata della Repubblica Cinese e del “China Council” per il commercio per la promozione del commercio internazionale. Hanno partecipato all’evento il Console Generale Cinese in Italia, Song Xuefeng, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e la sindaca della Città di Torino, Chiara Appendino, il rettore del Politecnico di Torino, Guido Saracco, e il presidente degli industriali torinesi, Dario Gallina.

TROLLEYBUS.

Tra i primi risultati concreti, lo sviluppo del “Trolleybus” a propulsione elettrica e guida autonoma, nato dalla cooperazione tra CRRC e BLUE Engineering, che sarà realizzato con il sostegno della Regione Piemonte, grazie ai fondi europei per la ricerca e l’innovazione, e sarà testato nelle vie torinesi grazie al progetto della Città di Torino “Torino Smart Road”.