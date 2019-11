Rivoli, controlli dei carabinieri sui bus: trovati 7 chili di hashish sotto un sedile [FOTO E VIDEO]

Nell’ambito dei servizi straordinari in tema di sicurezza sui mezzi pubblici, ieri sera, a Collegno, in località Stazionetta, i carabinieri della compagnia di Rivoli, in collaborazione con Gtt, hanno eseguito un servizio di controllo straordinario a bordo di 13 autobus della linea 32, della tratta Torino-Pianezza.

Nel corso del servizio sono state identificate oltre 300 persone, di cui 45 sprovviste di regolare biglietto e alle quali sono state comminate le relative sanzioni amministrative.

L’attività ha già permesso di recuperare, nei giorni sorsi, 7 chilogrammi di hashish sulla linea 36 di Torino. Il proprietario avrà visto i militari salire a bordo del bus e non ci ha pensato due volte prima di abbandonare sul posto la droga, per poi scendere o mimetizzarsi tra la folla.

Il pacco è stato ritrovato sotto un sedile della linea 36 che va da piazza Massaua a piazza Martiri della Libertà, a Rivoli.

