Rivoli, dava fuoco alle auto in sosta: 20enne agli arresti domiciliari [FOTO E VIDEO]

Ha incendiato 4 veicoli parcheggiati in strada nella notte nello scorso mese nel quartiere Cascine Vica, a Rivoli, ma è accusato di altri episodi che risalgono addirittura al novembre del 2019. Un 20enne della zona è stato fermato e posto agli arresti domiciliari dai carabinieri grazie alle registrazioni dei filmati di alcune telecamere private.

GLI EPISODI

Il giovane è stato identificato grazie agli abiti che indossava, generalmente sempre gli stessi in ogni episodio. I militari lo hanno inseguito e raggiunto a casa, dove, nell’ispezione, hanno ritrovato proprio gli indumenti usati in precedenza. Il piromane appiccava il fuoco con un accendino usando il contenuto dei cassonetti della spazzatura come inneschi per bruciare le auto. Interrogato, il 20enne ha alla fine ammesso le sue colpe ed il giudice ha ritenuto di applicargli la misura cautelare degli arresti domiciliari.