Rivoli, immortalati da una foto di un testimone dopo il furto: rintracciati ed arrestati

In manette due italiani di 60 e 47 anni: si erano intrufolati in una struttura abbandonata con arnesi atti allo scasso

Due malviventi italiani, i 60 e 47 anni, sono stati arrestati nel pomeriggio di martedì, a Rivoli, per furto grazie alla segnalazione di un testimone.

IL FURTO IN UNA STRUTTURA ABBANDONATA

L’operazione è stata eseguita dagli agenti del commissariato della città. A partecipare al furto sono state in realtà tre persone, che sono state viste entrare in una struttura abbandonata. Poco dopo i tre sono usciti fuori e hanno caricato nel bagagliaio dell’auto alcuni oggetti.

UN TESTIMONE SCATTA UNA FOTO E LA INVIA ALLA POLIZIA

E’ qui che il testimone avvisa la Polizia, scattando una foto dei tre e della loro auto in azione. Gli agenti, acquisite le immagini, si mettono sulle tracce dei rei ritrovando l’auto nei pressi della struttura in questione, all’interno della quale trovano poi il 60enne e il 47enne. Nell’auto, i poliziotti trovano poi diversi arnesi atti allo scasso.