Rivoli, incidente in tangenziale: auto urta il guardrail e finisce in testacoda

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente che, nella serata di ieri, sabato 27 giugno, si è verificato in tangenziale nord a Rivoli, in direzione nord Milano-Aosta.

Una Peugeot 206 SW, a bordo della quale viaggiava una coppia di italiani residenti a Oglianico, 80 anni lui e 71 lei, ha sbandato urtando il guardrail a destra della carreggiata ed è andata in testacoda. I coniugi sono rimasti feriti in modo lieve e sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale di Rivoli. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni automobilisti di passaggio sulla tangenziale al momento dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale di Torino e gli ausiliari della viabilità dell’Ativa, che hanno chiuso la corsia di marcia di destra per consentire le operazione di soccorso dei feriti e la rimozione della macchina incidentata.