Rivoli, la “fase 2” dei pusher: arrestato 25enne pronto alla vendita al dettaglio di marijuana [FOTO e VIDEO]

Italiano di 25 anni, giovane, ben vestito, circolava con auto di lusso. Dal suo centralissimo attico a Rivoli, nei pressi di corso Torino, l’uomo gestiva un giro di affari per pochi clienti, selezionati, che acquistavano droga leggera di altissima qualità.

Gli agenti di polizia del Commissariato di Rivoli hanno trovato nella sua abitazione quasi 18mila euro e 1,2 chili di marijuana per un valore di circa 20mila euro nella vendita al dettaglio. Dei soldi sequestrati, circa 15mila euro sono stati rinvenuti all’interno delle mazzette arrotolate nei calzini. La sostanza era invece imbustata sottovuoto, con apposita macchina imbustatrice rinvenuta nell’alloggio, e pronta allo smercio al dettaglio in vista della ripartenza della fase 2 in corso.

L’attività investigativa ha evidenziato come la droga fosse destinata alla società bene di Rivoli, in particolar modo giovani, pronti ad acquistare in vista delle prossime serate di divertimento a Torino. Il ragazzo, privo di precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente.