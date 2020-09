Rivoli. Marijuana e hashish in casa: 26enne in manette [FOTO]

L'uomo, italiano con precedenti di polizia, ha tentato la fuga alla vista degli agenti ma non è riuscito ad evitare il controllo

I poliziotti del commissariato di Rivoli hanno arrestato per spaccio un 26enne italiano, trovato in possesso di marijuana e hashish.

TENTA LA FUGA, SENZA RIUSCIRCI

L’uomo, alla vista degli agenti, ha accelerato il passo tentando di eludere il controllo, senza riuscirci. Con sé aveva alcuni grammi di marijuana, ma la scoperta più importante è stata fatta nell’abitazione del pusher: 60 grammi di hashish e 100 di marijuana, occultati nella camera da letto.

ARRESTATO

In casa anche 935 euro in contanti e materiale necessario al confezionamento delle dosi. Il 26enne, con precedenti di polizia a carico, è stato arrestato per spaccio.