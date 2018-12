Rivoli, maxi tamponamento in tangenziale: coinvolti dieci veicoli [FOTO]

L'incidente causato dal carico perso da un camion. Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia stradale: quattro persone in ospedale

Paura nel Torinese per un maxi tamponamento avvenuto ieri sera (domenica 30 dicembre), intorno alle 22, in tangenziale. Nell’incidente, verificatori in prossimità della barriera di Bruere a Rivoli, sono rimasti coinvolti ben 10 veicoli. A causare il sinistro, il carico perso da un camion.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Torino che hanno soccorso alcune persone intrappolate nelle proprie auto e messo in sicurezza il tratto stradale. Presenti anche i medici del 118 e la polizia stradale. Quattro le persone trasportate in ospedale.