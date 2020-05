Rivoli, perseguita l’ex compagna tra violenze e minacce: arrestato 37enne

L'uomo contattava in continuazione la donna telefonicamente e, in una circostanza le ha tagliato la strada in auto per bloccarla

Gli agenti del Commissariato di Rivoli hanno eseguito una misura cautelare in carcere ai danni di un 37enne italiano, per atti persecutori nei confronti della sua ex compagna, sottoposta a violenze e minacce.

GLI EPISODI

L’uomo aveva avuto una relazione con la donna, durata qualche anno e terminata nel 2019 per volere di quest’ultima. L’interruzione del rapporto, però, ha mandato su tutte le furie il 37enne che ha iniziato a perseguitare l’ex compagna. La vittima è stata prima costretto a bloccarlo telefonicamente e sui social, ma alla fine ha dovuto guardarsi le spalle anche in strada e durante le uscite. Lo stalker ha, infatti, prima seguito la donna a casa di amiche e, in una circostanza, ha provato a bloccarla in auto, tagliandole la strada ma allontanandosi quando l’ex contatta il 112.

LA SEGNALAZIONE E L’ARRESTO

Decisiva, alla fine, la segnalazione alle autorità, che hanno rintracciato ed emesso il provvedimento restrittivo nei confronti del 37enne. L’uomo è stato condotto in carcere: nell’ultima settimana diventano, quindi, tre gli arresti per stalker eseguiti dagli agenti del commissariato di Rivoli.