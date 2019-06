Rivoli sceglie tra Tragaioli e Bugnone: metropolitana e sicurezza i temi caldi

Ancora cinque giorni per Andrea Tragaioli ed Emanuele Bugnone, durante i quali dovranno giocarsi le ultime carte a disposizione per convincere chi non li ha votati e gli indecisi a recarsi alle urne e votare per loro, questa domenica, 9 giugno, in vista del turno di ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco di Rivoli.

Al primo turno, Tragaioli (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Democrazia Cristiana e la lista civica Rivoli nel cuore), 41 anni, sindaco per dieci anni di Rosta, ha chiuso in testa, con il 39.97%, pari a 10.729 voti. A ruota Emanuele Bugnone, 43 anni, consigliere comunale uscente, supportato da Pd, Moderati, “Bugnone per la Rivoli del Sì” e “Più Europa Rivoli”, che due settimane fa aveva ottenuto il 35.11% e 9.424 preferenze.

La metropolitana sarà la grande novità dei prossimi anni per Cascine Vica. Una frazione che vedrà importanti trasformazioni. Se diventerà sindaco, quali saranno le priorità in quest’area?

Tragaioli: «Il rilancio di Rivoli passa dalla metropolitana. È innegabile. Ma dobbiamo mettere in condizione il turista di poter ammirare le nostre bellezze, avere strutture ricettive, cinema, ristoranti, altri punti culturali e aggregativi. E lo faremo coinvolgendo i cittadini».

Bugnone: «Anzitutto dobbiamo lavorare affinché il progetto vada in porto senza intoppi. Poi bisogna pensare al sistema viabilistico e dei parcheggi. È l’occasione per riqualificare l’area in modo partecipato. Ma bisogna anche arrivare al progetto preliminare per portarla a Rivoli».

La risalita meccanizzata è, ancora oggi, un grande punto interrogativo. Cosa pensa di fare per risolvere, una volta per tutte, quello che è un problema?

Tragaioli: «Bisogna capire lo stato dell’arte di quest’opera. Dovremo fare una mappatura della risalita e poi capire come agire. Per ora è solo un costo. Noi abbiamo l’idea di ridare nuova linfa alla collina morenica, realizzando anche dei vigneti».

Bugnone: «Al di là del giudizio sull’opera, la risalita c’è. Non dobbiamo farla degradare. Per questo bisogna completare il cantiere, per poi vagliare il bando per gestirla a distanza e valorizzare l’opera a 360 gradi».

Altro tema di forte impatto è quello sulla sicurezza. Rivoli è una città sicura?

Tragaioli: «Nel 2019 non può essere concepibile avere una città senza videosorveglianza. Ci sono le periferie, luoghi sensibili, parchi giochi in completa balia di malviventi e teppisti. Per fortuna ci sono le forze dell’ordine. Ma un’amministrazione seria dovrebbe agire già in questa direzione, per fare della prevenzione».

Bugnone: «Bisogna continuare il piano di coordinamento con polizia locale, carabinieri e polizia di Stato. Certo, avremmo potuto già installare le telecamere, visto che avevamo vinto il Bando periferie, ma questo governo ha stoppato il finanziamento…».

I candidati sconfitti non hanno dato indicazioni di voto. Perché un rivolese dovrebbe votare per lei?

Tragaioli: «Per cambiare questa città. Rivoli ha dimostrato, già al primo turno, questa voglia di cambiamento. La città è sotto gli occhi di tutti in quali condizioni sia».

Bugnone: «Chiediamo di votare per un programma credibile. Il nostro non è un libro dei sogni. E poi abbiamo la speranza di Rivoli Capitale italiana della Cultura, che porterà ad una riqualificazione di tutta la città. La squadra è giovane e abbiamo un sogno: governare Rivoli».